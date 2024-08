OTSEBLOGI JA FOTOD | Ogier on pärast Rovanperä ebaõnne kinni Soome ralli esikohas. Kui palju punkte Ogier ja Neuville koguvad?

Enne pühapäevaste punktide arvestamist on MM-sarja virtuaalne seis selline: Neuville 158 punkti, Tänak 137, Ogier 132, Evans 132, Fourmaux 111, Rovanperä 104. Et täna on laual maksimaalselt 12 punkti (7 kogu päeva + 5 punktikatse eest), on Ogier’l hea šanss Tänakust mööduda.