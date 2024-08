OTSEBLOGI JA FOTOD | Toyota hiilgav nädalavahetus läks lörri: Rovanperä kaotas avarii tõttu võidu, ka Evans katkestas

Laupäeva järel jagati ka esimesed punktid, eeldusel, et homme ralli lõpuni sõidetakse. Rovanperä korjas endale 18, Ogier 15, Neuville 13, Fourmaux 10, Pajari 8, Solberg 6, Latvala 4, Joona 3, Gryazin 2 ja Heikkilä 1 silma. N-ö superpühapäeval on maksimaalselt võimalik koguda veel 12 punkti. Tänak-Järveoja pühapäeval starti ei tule.

Kui esiotsa mehed ei katkesta, et on enne pühapäeva MM-sarja virtuaalne punktiseis selline: Neuville 158 punkti, Tänak 137, Ogier 132, Evans 132, Fourmaux 111, Rovanperä 104. Et täna on laual maksimaalselt 12 punkti (7 kogu päeva + 5 punktikatse eest), on Ogier’l ja Evansil võimalik Tänakust mööduda.