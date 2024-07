DELFI PARIISIS | Kregor Zirk: tseremooniadressid olid igaks juhuks kaasas

Kuigi Kregor Zirk tuli nagu kõik teisedki finalistid täna Pariisi olümpiaujulasse medalilootusega, tunneb ta ka seitsmenda koha üle uhkust. Eriti hea meel on tal, et sai ujuda oma vanemate silme all, kes pika pusimise peale endale mõlemad õhtuks pileti hankisid.