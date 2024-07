Itaalia poksiliit on marus! „Me arvasime, et ROK kaitseb poksijaid“

Itaalia Poksiföderatsioon avaldas peale matši ka terava avalduse. „Milline häbiväärsus. Jälle on Itaaliat röövitud. Me arvasime, et ROK kaitseb poksijaid ja hoiab ära mineviku õudused. Midagi pole muutunud. Oleme samas olukorras,“ kommenteeris IBF president ja endine kohtunik Flavio D’Ambrosi.“