OTSEBLOGI PARIISIST | Karjääri teise aja ujunud Kregor Zirk tuli olümpiafinaalis seitsmendaks!

„See on minu jaoks väga suur asi. Võtab natuke aega, kuni see kõik kohale jõuab,“ rääkis pisarateni liigutatud Zirk Kanal 2 otse-eetris. „Minu jaoks oli juba see suur võit, et üldse olümpiale pääsesin. Kõik, mis siin järjest ja järjest tuli, oli suur boonus. Olen enda üle väga uhke. Läksin ujuma üsna sama plaaniga nagu eile. Midagi kaotada ei olnud. Ma ei oleks isikliku rekordiga kohta parandanud. Aga ajad finaalis ei loe, koht on tähtsam.“