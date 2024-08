Olümpia tuules uued ülekanded! 2028. aasta jalgpalli EM-i näevad eestlased ilmselt Duo Media vahendusel

Käimasolevat Pariisi olümpiat näevad Eesti televaatajad Duo Media vahendusel. Siin ja seal on sahistatud, et lähiaastatel saab nende kanalitest taas suurt sporti vaadata. Delfi Spordile teadaolevalt on siinkohal jutt 2028. aasta jalgpalli EM-finaalturniirist.