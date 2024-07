DELFI PARIISIS | Olümpia 9. kohaga lõpetanud Kaljulaid tunnistas pettumust: kui juba siin oled, siis mõtled ikka, et täna on see päev

„Kui juba siin oled, mõtled oma peas, et vahet pole, mis on tõenäosus või kumb on favoriit... Ikka mõtled, et savi, täna on see päev. Ei olnud,“ nentis Pariisi olümpial teises ringis ehk 16 parema seas tugevale jaapanlasele kaotanud ja 9. koha saanud judoka Klen Kristofer Kaljulaid.