DELFI PARIISIS | Endrekson ja Raja lõpetasid neljapaadiga võidukalt: süda on rahul. Aeg on teatepulk edasi anda

Panite olümpiale võiduka punkti. Kas jäite tänasega rahule?

Allar: Täna on tunne, et midagi jäi näppude vahele. Ma ei taha seda nüüd väga öelda, aga… see oleks olnud finaalisõit. Aga seda ma ei öelnud!

Tõnu: See oli meie kolmest sõidust kõige parem. Minu puhul on see, et sõitsime tänavu suhteliselt vähe starte, mis on paljuski tingitud minust ja Allarist, sest me ei taastu ära ega saa kulutada ennast. Meil pole salves enam nii palju padruneid. Iga stardiga samas õpime ja täna oli meil kõige parem start. Suutsime terve distantsi tulla väga hea tööga. Sellisega, mida oleme suuteliselt maksimaalselt tegema ja väike varu jäi lõpus sisse ka. Viimased 200 meetrit tulime kindla peale, sest riskida polnud mõtet.