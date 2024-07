Tartu Ülikool Maks & Moorits tugevdas meeskonda ameeriklasest ääremängijaga

28-aastase Henry karjäär on olnud klubiderohke ning mees on mänginud Prantsusmaa, Soome, Tšehhi, Portugali, Küprose, Šveitsi ja Ungari klubide eest.

Terve eelmise hooaja Ungari liigas Budapesti Honved Se ridades kaasa teinud Henry kogus 34 mänguga keskmiselt 13,3 punkti ja 8,2 lauapalli. Sarnaselt korralikud punktide ja lauapallide näitajad on ta kokku saanud pea kõikides oma meeskondades.

203 cm pikkune ääremängija ütles, et tahab end uutes liigades proovile panna.

„Mul algab profina seitsmes hooaeg ja ma olen väga rõõmus, et saan seda teha Tartus, mängides nii Eesti-Läti liigas kui ENBL sarjas. Ma olen tiitlite järgi näljane ja tahan aidata ühe Tartusse tuua. Loodan, et mu kogemus ja oskused on meeskonnale abiks ja saan pakkuda fännidele head emotsiooni,“ sõnas Henry Tartu klubi pressiteate vahendusel.