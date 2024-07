Neuville Soome ralli eel: eesmärk on kaitsta liidrikohta

Belgia ralliässa edu MM-sarjas on kahanenud üsna minimaalseks, kuna kolmel viimasel etapil pole ta poodiumile pääsenud. Enne Soome rallit juhib ta tiimikaaslase Ott Tänaku ees veel vaid kaheksa punktiga.

„Soome ralli on väljakutseid pakkuv, kuid nauditav ralli. Üks tähtsamaid asju on see, et sul oleks istumise all auto, mida saad usaldada. Vaja on kiirust ja jõudu aeglastel ja kitsastel lõikudel, aga ka külghaardumist ja stabiilsust kiiretel lõikudel,“ kommenteeris Neuville ralli eel.