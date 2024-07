Eneli Jefimova jäi olümpial kõrvalalal viimaseks: tundsin juba ärgates, et olen väsinud

„Väga raske oli. Kohe oli aru saada, et 200 meetri vormi pole üldse. Teisel 50 meetril hakkas raske ja sain aru, et lõpuni pingutada ei jõua. Tegelikult tundsin juba hommikul ärgates, et olen väga väsinud. Kogu energia läks 100 meetri distantsi peale,“ rääkis Jefimova Kanal 2 otse-eetris. 17-aastane sportlane murdis ennast seal finaali ja sai seitsmenda koha.