EM-valiksarjaks valmistuv võrkpallimeeskond kohtub Belgiaga. Rikberg: seis läheb päev-päevalt paremaks

„Päev-päevalt läheb seis paremaks, avanädalal võtsime väga rahulikult – võrkpalliväljakul tegime jalad maas harjutusi ja keskendusime rohkem jõusaalile. Teisel nädalal hakkas trennipilt rohkem päris võrkpalli meenutama eelmise nädala lõpust oleme kuus kuue vastu ka mänginud. Selge see, et neil, kes tegid ka suve esimese poole kaasa, oli praegust tsüklit palju mugavam alustada. Aga ma usun, et kui mängud algavad, on kõik võrdväärses seisus,“ rääkis juhendaja.