Maailma jaoks täiesti tundmatud sportlased võitsid olümpiahõbeda

Maailma jaoks on tegemist täiesti tundmatute nimedega.

Põhjakorealased võitsid teel finaali mitut tipptasemel paari - teist, neljandat ja kaheksandat asetust - ning said esimese kaotuse alles kullamatšis, kus jäädi alla maailma esinumbritele Wang Chuqin ja Sun Yingshale (Hiina) tulemusega 2:4.

Turniiri madalaima asetusega alustanud Põhja-Korea hõbemedalistide kohta pole teada peaaegu mitte midagi ja nad pole varem kordagi rahvusvahelistel võistlustel osalenud, kirjutab Ilta-Sanomat . Põhja-Korea on vahele jätnud ka kaks viimast olümpiat.

Kuna konkurendid neist midagi ei teadnud, oli Põhja-Korea paari vastu mängimiseks keeruline valmistuda. Lisaks tekitas raskusi asjolu, et põhjakorealased kasutasid oma reketitel teistsugust kummikihti.

Rootsi ajaleht Expressen loetles asju, mis korealaste kohta teada on: “Jong Sik Ri on 24-aastane, Kum Yong Kim 22-aastane ja mõlemad on täiesti fantastilised lauatennisistid.“