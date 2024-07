Vigastusest taastuv Ron Laanemaa jätkab Viimsis

Ron Laanemaa: „Jätkan Viimsis, sest siin on mul alati olnud treenerite, meeskonakaaslastega ning kōigi teistega väga hea klapp. Vigastusest taastumine on läinud väga hästi, olen teinud kōike vastavalt juhistele, aga tuleb veel kannatlik olla. Platsil saate mind näha loodetavasti juba septembris vōi pisut hiljem. Isiklikult on mul samad eesmärgid mis alati, ehk areneda nii palju kui vōimalik ja anda endast maksimum. Olenemata sellest, et olin pea terve eelmise hooaja platsilt eemal, tean et saan meeskonnale kasulik olla. Mul on ka meie meeskonna osas väga suured ootused, sest tean, milleks me suutelised oleme..“