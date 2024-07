OTSEBLOGI PARIISIST | Kuidas läheb vibulaskjal Reena Pärnatil väljalangemisringis kahekordse MM-hõbeda vastu?

Kvalifikatsioonis 64 sportlase seas 42. koha saanud Pärnat kohtub 64 parema seas avaringis indialanna Deepika Kumariga. Kui eestlanna on maailma edetabelis 57. kohal, siis Kumari 12. Indialanna on võitnud kaks MM-hõbedat, esimese 2011. ja teise 2015. aastal.

Treener Siret Luik sõnas, et Kumari tase pole midagi ületatamatut. „Ta lasi 10-15 punkti rohkem, aga sel tasemel on võimeline ka Reena laskma. Ta pole kerge vastane, aga olümpial polegi kergeid vastaseid. Vaatame, ennustada on väga keeruline,“ lausus Luik.