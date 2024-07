BLOGI PARIISIST | Reena Pärnat jäi kahekordsele MM-hõbedale napimast napimalt alla

Kvalifikatsioonis 64 sportlase seas 42. koha saanud Pärnat kohtus 64 parema seas avaringis indialanna Deepika Kumariga. Kui eestlanna on maailma edetabelis 57. kohal, siis kaks MM-hõbedat võitnud Kumari 12.

Sellega on paraku Pärnati olümpia lõppenud. Kumari jätkab võistlemist laupäeval kaheksandikfinaalis.

Treener Siret Luik sõnas, et Kumari tase pole midagi ületatamatut. „Ta lasi 10-15 punkti rohkem, aga sel tasemel on võimeline ka Reena laskma. Ta pole kerge vastane, aga olümpial polegi kergeid vastaseid. Vaatame, ennustada on väga keeruline,“ lausus Luik.