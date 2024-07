BLOGI JA FOTOD PARIISIST | Klen Kristofer Kaljulaid kaotas olümpiadebüüdil 16 parema seas jaapanlasele ipponiga

Teine ring: Kaljulaidi ootas ees maailma kolmas number Sanshiro Murao, kes avaringis oli vaba. Murao panigi eeldatava paremuse kiirelt maksma, ta viis Kaljulaidi selili. Ippon tähendas, et sellega oli Kaljulaidi olümpia läbi.

„Murao on kvaliteedilt nii hea, et kui lähed lahtist maadlust tegema, on väga suur oht kukkuda. Ja läksingi kiiresti selili. Olen talle varem kaotanud hoiatustega. Olümpiadebüüt oli ilus, kuni väga ilusa kukkumiseni. Oleks tahtnud jaapanlast ka võita, aga kahjuks ei saanud sellega hakkama,“ rääkis Kaljulaid Kanal 2 otse-eetris.