FOTOLUGU PARIISIST | Kuidas jõuab olümpia telepilt Eestimaa kodudesse? Toomas Vara: ei taha ära sõnuda, aga meil on sujunud päris hästi

Käimasolevat Pariisi olümpiat üle maailma vahendavate telejaamade baasiks on rahvusvaheline ülekandekeskus (IBC) Le Bourget’ näitusteala paviljonides 2B, 3, 4 ja 5. 40 000 ruutmeetril laiuv asutus on nii püha paik, et tavaajakirjanik (kirjutav press) pääseb sinna vaid küllakutsega, mis vormistatakse tragide vabatahtlike kaasabil turvaperimeetrist väljaspool ajutises akrediteeringutelgis.

Duo Media Networksi spordiosakonna peaprodutsent ja olümpiaprogrammi juht Toomas Vara on sel teisipäeva pärastlõunal tulnud just linna pealt uute tehnikavidinatega, mille ta elevusega „oma poistele“ kätte jagab, et nad saaksid eestlaste jaoks ülitihedal kolmapäeval – sulgpall, judo, ujumine, purjetamine, sõudmine, vibulaskmine – teha otselülitusi viiest võistluspaigast. Olukorras, kus Duo Medial on kolm reporteri-operaatori paari, luuakse neljas ja viies videosild mobiilitelefonide abil.