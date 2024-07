BLOGI PARIISIST | Kristin Kuuba olümpiaturniir lõppes alagrupis, kahekordne olümpiamedalist näitas eestlanna vastu klassi

Kuuba jaoks on Pariisi mängud läbi, Sindhu tagas koha kaheksandikfinaalis. Maailma edetabeli 13. naine Sindhu läks esimest geimi 8:0 juhtima ja rohkem tagasi ei vaadanud. Teine geim oli mõnevõrra tasavägisem, näiteks ühel hetkel oli Kuuba kaotusseis 6:8. Siis võttis favoriit aga ohjad kindlalt enda kätte.

„Tihtipeale ongi nii, et võid tugevatega pallivahetusi mängida, aga küsimus on selles, et kuidas punkt endale saada. Vastane tõi ka selliseid asju ära, mis tundusid lootusetud,“ rääkis Kuuba pärast matši Kanal 2 otse-eetris ja tunnustas Sindhu kiirust ja intuitsiooni.