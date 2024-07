DELFI PARIISIS | Zirgi treener: kui nägin, kui kiiresti ta esimest 100 meetrit ujus, olin mures

„See oli fantastiline. Rääkisime hommikul, et oleme ujumisega rahul ning et tema eelujumise aeg oli sama, mis tema eelmine isiklik rekord. Õhtune oli hoopis teisel tasemel! Erakordne. Kregor väärib tunnustust, et ta endasse uskus. Olen tema finaalipääsust väga elevil. Saab kindlasti lõbus olema!“ rääkis Rushton, kes liikus täna olümpiabasseinis ringi Hong Kongi dressis, kuna tal on Pariisis veel kaks Hong Kongi ja kolm Iisraeli koondise treenitavat.