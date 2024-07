Flora peatreener Taavi Viik: Zenjov ütles, et kuna võit tuli lisaajal, siis see ei lähe võiduna kirja

„Positiivne, mis siit kaasa võtta on see, et saime edasi. Kõik muu ei ole hetkel hea,“ tunnistas Virtuse alistamise järel Flora peatreener Taavi Viik. „Võistkond näitas vähemuses (48. minutil sai teise kollase kaardi Marco Lukka) mängides iseloomu, mida on tore näha. Pigem on rasked hetked need, kus suudame meeskonnana juurde panna. Me ei saa nii lihtsalt eduseise käest anda.“