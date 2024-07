Keila Coolbet palkas endise Kalev/Snabbi mängumehe

„Otsustasin Keilaga ühineda, sest soovin astuda oma karjääris sammu edasi ja see läbi aidata ka tiimi edule. Keila on alati olnud tugevas konkurentsis,“ sõnas 23aastane mängumees Keila klubi pressiteates. “Uuelt hooajalt ootan õnnestumisi palliplatsil ning Keilas mängimise vägevat atmosfääri. Loodan, et uuel hooajal oleme edukad ja saal on fänne täis.“