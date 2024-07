Kapist välja tulnud Ralf Schumacheri eksabikaasa: pisarad räägivad rohkem kui sõnad

49-aastane Ralf Schumacher tegi uudise teatavaks Instagramis, kuhu postitas pildi, kus poseeris koos oma poiss-sõbra Etienne’iga. „Kõige ilusam asi elus on see, kui sinu kõrval on õige partner, kellega sul on võimalik kõike jagada,“ kirjutas sakslane foto juurde.