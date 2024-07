DELFI PARIISIS | Olümpiadebüüdi teinud endine kalevcramolane: meilt oodatakse põhjusega kulda

202-sentimeetrise Raimo kõrval kuuluvad Läti koondisesse Francis Lācis, Kārlis Lasmanis ja Nauris Miezis, kellest kaks viimast kuulusid satsi ka Tokyos. „Meilt oodatakse põhjusega kulda, sest lätlased võitsid viimase olümpia. See on surve, aga meie treener rõhutab pidevalt, et surve on privileeg. Peame mängima oma mängu,“ rääkis olümpiadebüüdi järel Raimo, kes alustuseks ütles kahele Eesti ajakirjanikule viisakalt ka eesti keeles „Tere“.