Revo Maimre krooniti juunioride Euroopa meistriks

Maimre võit oli eriti magus tänu asjaolule, et ka 10-palli formaadi finaalis kohtusid nädalapäevad tagasi just samad mehed. Siis aga läks kohtumine otsustavale mängule, milles jäi ülimalt napilt peale Sloveenia noor piljardisportlane Benko.

„Revo on võitnud samas vanuseklassis mitmeid tiitlivõistluste medaleid ka varasematel aastatel, seega ei ole tema võit suureks üllatuseks. See aga ei tähenda seda, et mul selle üle kuidagi vähem hea meel oleks. See võit on raske ja järjepideva töö vili ning loodetavasti jätkub samasugune töö ka tulevikus,“ ütles alaliidu esindaja Kristjan Kuusik. „Südame teeb soojaks aga seik, et kõik Eesti viis noort piljardisportlast mängisid 9-palli formaadis kaheksandik-finaalis,“ lisas Kuusik.