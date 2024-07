Ingrid Puusta tõusis olümpial 13. kohale

Hetkel, kui neljast sõidust kõige kehvem tulemus on sportlastel maha arvatud, asub Puusta 33 kohapunktiga 13. real. Eestlannal läks tühistamisele avasõidu diskvalifitseerimine, mille ta sai valestardi eest.

Liider on britt Emma Wilson, kes on kahe võidu ja kahe teise kohaga kogunud neli kohapunkti. Teine on itaallanna Marta Magetti (12p). Kolmandat kohta jagavad peruulanna Maria Bazo ja Ma Kwan Ching Hong Kongist (mõlemal 16p).