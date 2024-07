DELFI PARIISIS | Zirgi kanadalasest treener oli eelujumise heast ajast üllatunud, kuid poolfinaaliks sellest suuri järeldusi teha ei saa

„Oleme näinud, et see pole oma olemuselt just kõige kiirem bassein. Et ta tegi põhimõtteliselt oma rekordilähedase aja, on muljetavaldav. Ma ei oodanud, et ta nii kiire on. Seega suurepärane töö!“ võttis Rushton Zirgi etteaste kokku. „Teadsime, et ta on võimeline poolfinaali jõudma, kuid olümpial on kõik head ujujad, siia on tuldud oma riigi parimatega. Oleme praegu väga õnnelikud.“