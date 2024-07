Ajastu lõpp! Neli aastat käivitamist ja 20 aastat suurt mängu. Neljapaadiga käisid kaasas nii medalid kui ka skandaalid

45-aastase Endreksoni jaoks on need kuuendad ja 41-aastasele Rajale viiendad olümpiamängud. Debütantide rollis olevad 27-aastane Johann Poolak ja 24-aastane Mikhail Kushteyn peavad nüüd olema need, kes viivad Eesti sõudmist edasi. Delfi Sport kiikas tänase ajaloolise sõidu eel ajalukku: kuidas neljapaadi projektini omal ajal üldse jõuti ja mida on saavutatud.