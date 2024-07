DELFI PARIISIS | Poolfinaali pääsenud Kregor Zirk: teistega võrreldes tegin ikka väga hea ujumise

Mees rääkis, et aja üle nuriseda ei saa, kuid see ei olnud ka tema tänane eesmärk. „Minu mõtetes oli ainult koht, sain edasi ja kõik on hästi.“ Siin oli täna 24 ujujat ja olla nendest kümnes, ütleme nii, et mina tegin teistega võrreldes ikka väga hea ujumise,“ kommenteeris Zirk enda esitust.