Euroopa tippkorvpall Eestis | Algas piletimüük Tallinnas toimuvale turniirile, kus osalevad Kullamäe ja Treieri koduklubid

Paris Basketball on Euroopas uus tõusev jõud. Prantsuse klubi võitis tänavu EuroCupi, millega tagati koht Euroliigas. Euroliigasse jõudis Paris Basketball hinnatud soomlase Tuomas Iisalo käe all, kes aga ise siirdus NBA-sse Memphis Grizzliesi abitreeneriks. Meeskonnas võttis ohjad üle brasiillane Tiago Splitter, kes tuli 2014. aastal San Antonio Spursi ridades NBA meistriks. Pariis on Splitterile kui peatreenerile esimene klubi. Mängijakarjääri järel töötas ta nii Brooklyn Netsi kui Houston Rocketsi abitreenerina. Pariisi tiim loodi 2018. aasta juulis ja juba paar kuud hiljem mängiti Prantsusmaa tugevuselt teises liigas. Hooaeg 2020/21 lõpetati Prantsusmaa esiliigas teisena ja sellega oli kõrgliigakoht käes. Eelmisel hooajal jõudis klubi kohalikel meistrivõistlustel finaali, kus kaotati Euroliiga tipule Monacole. Küll aga võideti kohalik karikasari ning EuroCup, kus seljatati finaalis teine Prantsusmaa võistkond Bourg. Eestlastele on Pariisi koosseisust tuttavamad nimed Põhja-Makedoonia kodakondsusega ameeriklane T. J. Shorts ja soomlane Mikael Jantunen.