Prantsuse feministliku kollektiivi kaasjuht: ükski väärkohtleja ei tohiks saada olümpiamängudel osalemise võimalust

Van de Velde meeskond ja Hollandi Olümpiakomitee tema osalemises probleemi ei näe. „Mis on minevikus, see jäägu minevikku. Ta on oma karistuse saanud,“ rääkis sportlase meeskonnakaaslane Matthew Immers.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (IOC) avaldas rahulolu Hollandi olümpiameeskonna selgitustega van de Velde osalemise kohta. „Kuritegu toimus kümme aastat tagasi, rehabilitatsioon on toimunud ja tugevad kaitsemeetmed on paigas,“ kommenteeris IOC esindaja Mark Adams.

Naiste õiguste organisatsioonid on aga tema osalemise vastu protestinud. „Mis sõnumi see ohvritele annab? Et sportlik andekus on väärtuslikum kui nende väärikus,“ sedas Alienor Laurent, Prantsuse feministliku kollektiivi „Osez le feminisme!“ kaasjuht ning andis mõista, et mitte ükski väärkohtleja ei tohiks omada võimalust olümpiamängudel osaleda.