Prantslased ei saa Seine’i jõge kuidagi puhtaks: meeste triatlon tuli edasi lükata

Seine’i jõkke olid nii pühapäevaks kui ka esmaspäevaks planeeritud trennid, kuid vee kehva kvaliteedi pärast tuli need tühistada. Täna hommikul pidi algama ka meeste triatlon, kuid see lükati samal põhjusel edasi. Nüüd loodetakse jõuproov läbi viia kolmapäeval.

Meeste triatlon peaks Pariisis algama kolmapäeval Eesti aja järgi kell 11.45. Samale päevale on planeeritud ka naiste võistlus, mille stardipauk antakse kell 9.00.

„Veeproovide tulemused ei andnud piisavat garantiid, et võistlust saaks sportlaste jaoks turvaliselt läbi viia,“ teatas rahvusvaheline triatloniliit. „Vee kvaliteet on paranenud, kuid võistlusraja mõnes lõigus on bakterite näitajad siiski üle lubatud taseme.“