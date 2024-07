Olümpiamängude korralduskomitee kinnitas Venemaa ajakirjanike akrediteeringute tühistamise

TASS teatas pühapäeval, et tänavuste mängude avatseremeeoniat ja ka mõningaid spordialasid juba kajastanud nelja meediatöötaja akrediteeringute tühistamine oli „täiesti ootamatu,“ kirjutab Inside The Games.

Pariisi olümpiamängude pressiesindaja Anne Descamps kinnitas esmaspäeval asjaolu. „Võin kinnitada, et mõned akrediteeritud ajakirjanikud on saanud järelotsuse nende akrediteeringu tühistamise kohta.“ Descamps lisas, et tegu on politsei otsusega, mida korraldustiim on otsustanud rakendada.