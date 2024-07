Eesti naiste padelikoondis tegi EM-debüüdi

Koondise peatreener Siim Tuus võttis 22.-27. juulil kogetu kokku järgmiste sõnadega: “Olen väga rahul meie naismängijate esitusega, sest pikk ja kuum nädal lõppes meie jaoks vägagi positiivselt. EM finaalturniiril mängimine on olnud hindamatu kogemus, sest saime esimesel neljal päeval mängida endast olulisemalt tugevamate ja pikema padeliajalooga riikide vastu. See näitas kuhu suunas liikuma peame ning mis elementides enda mängu parandama. Kahel viimasel päeval võetud 2-1 võidud Leedu ja Ungari üle on vägad head tulemused, mille üle võime uhkust tunda!“