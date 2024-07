BLOGI JA FOTOD PARIISIST | Kristin Kuuba alustas Pariisi olümpiat ülikindla võiduga

Kohtumise eel:

M-grupis on Sindhu ja Abdul Razzaq omavahel juba kohtunud, maailma 13. reket Sindhu võttis kindla 2:0 (21:9, 21:6) võidu. Teisipäeval lähevad omavahel vastamisi Kuuba ja Maldiivide sulgpallur.

Kui Razzaqi vastu on Nõos sulgpalliteed alustanud Kuuba soosik, siis Sindhu näol on tegemist kahekordse olümpiamedalistiga. 29-aastane indialanna võitis 2016. aastal Rio de Janeiro hõbeda ja Tokyos pronksi. 2019. aastal krooniti ta maailmameistriks, lisaks on ta võitnud kaks MM-hõbedat ja -pronksi.