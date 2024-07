DELFI PARIISIS | Olümpiafinaali seitsmendana lõpetanud Jefimova: läksin paugutama ja riskima, aga täna läks nii

Enne olümpiat lootis eestlanna esmakordselt karjääris alistada 1.06 piiri, aga finaalis sai ta kirja 1.06,50. „See kindlasti jääb kripeldama, sest tegelikult oli aeg alla 1.06 sees. Trennid näitasid, et liigun õiges suunas ja ma pole varem nii kiirelt ujunud nagu soojendustel. Jah... ma oleks olnud võimeline 1.06 alistama ja rekord võiks alata 1.05-ga, aga me pole leidnud õiget taktikat,“ märkis Jefimova võistluse järel. „Kuid olen õnnelik koha üle, olen õnnelik finaalipääsu üle ja selle üle, et ma ei jäänud viimaseks.“