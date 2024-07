Arsenal ostis Itaalia koondise põhimängija

Itaallane on juba liitunud Mikel Arteta juhendatava Arsenaliga, mis valmistub hetkel uueks hooajaks Philadelphias

„Mul on tõesti hea meel siin olla,“ ütles Calafiori, vahendab BBC. „Mul on suured ootused. Loodan, et saavutame sel hooajal midagi suurepärast.“