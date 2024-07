Neuville kiidab Tänakut: ta on tõesti väga kiire

„Nagu ma juba varem olen öelnud, oleme me varem sellises olukorras olnud,“ sõnas Neuville Rallit.fi-le tema ja Tänaku vahelise tiitliheitluse kohta. „Oleme aastaid koos ja samas meeskonnas olnud. Me töötame koos ja kõik.“

Neuville hindab eestlasest meeskonnakaaslast kõrgelt. Tänak on 2019. aasta maailmameister ja on oma taset aastate jooksul korduvalt tõestanud. Sel hooajal on belglasele muljet avaldanud Tänaku suurepärased sõidud viimasel võistluspäeval. Isegi kui reedel või laupäeval on eestlasel halvasti läinud, on Tänak suutnud superpühapäeval maksimumpunktid koguda.