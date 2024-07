Carlos Sainz Jr sõlmis lepingu Williamsiga

„Mul on väga hea meel teatada, et liitun Williams Racinguga alates 2025. aastast. Pole saladus, et tänavune sõitjateturg on erinevatel põhjustel olnud erakordselt keeruline ja et mul on oma otsuse teatavaks tegemine võtnud veidi aega,“ kommenteeris Sainz. „Siiski olen täiesti kindel, et Williams on minu jaoks õige koht oma F1-teekonna jätkamiseks ning ma olen ülimalt uhke selle ajaloolise ja eduka meeskonnaga liitumise üle.“