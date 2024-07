Rovanperä Soome MM-ralli eel: ma ei taha endale lisapingeid panna

23-aastane Rovanperä on Jyväskyläs WRC -klassi autoga võistelnud kolm korda ning on parimal juhul saavutanud teise koha. See juhtus 2022. aastal. Tema kaks ülejäänud kodust MM-rallit on lõppenud väljasõiduga.

Kuna soomlane on saanud kaks järjestikust MM-ralli võitu - Poolas ja Lätis -, on tema enesekindlus vähemalt kõrge.

„Soome ralli on igal aastal eriline sündmus. See on loomulikult meie koduralli ja üks parimaid võistlusi, kuna seal on palju fänne ja minu perekond. Võistlus on alati huvitav ja katsed tõesti mõnusad, kuid samas ka väljakutseid pakkuvad,“ lisas Rovanperä. “Meie eesmärk on endiselt sama, mis tänavu igal võistlusel. Üritame teha võimalikult heas tööd ja võidelda võidu nimel ning tuua meeskonnale võimalikult palju punkte.“