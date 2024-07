Brasiilia saatis reegleid rikkunud olümpiasportlase Pariisist koju

Sellise karmi otsuse põhjuseks on asjaolu, et Vieira ja tema koondisekaaslasest elukaaslane Gabriel Santos lahkusid luba küsimata olümpiakülast ja käisid vabal ajal Eiffeli torni vaatamas.

„Kõik teavad, et nad on siin selleks, et teha oma tööd Brasiilia heaks. Nad ei ole siin puhkusel ega turistidena,“ ütles Brasiilia ujumismeeskonna juht Gustavo Otsuka kodumaa väljaandele O Globo.