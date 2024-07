Formaux peab läbirääkimisi ka Hyundai ja Toyotaga

29-aastane Formaux on sel hooajal kolmel korral poodiumile tõusnud ja lõpetanud kuus korda esiviisikus.

Prantslane tunnistab, et ei oleks aasta alguses nii häid tulemusi osanud oodata. Kui Formaux`l paluti hooaja eel eesmärke seada, ei julgenud ta poodiumikohti pakkuda.

„Kirjutasin, et tahan hooaja teises pooles poodiumile tõusta, aga võtsime neist kolm kohe aasta alguses," ütles Fourmaux Rallit.fi-le. „Loodan, et hooaja lõpust tuleb rohkem ja paremaid tulemusi.“

Suurepärased esitused on teinud Fourmaux`st põneva nime ka üleminekuturul.

„Läbirääkimised käivad, kuid mitte ainult M-Spordiga. Vaatame, mis järgmisel aastal saab,“ sõnas Fourmaux.

Küsimusele, kas see tähendab, et ta on suhelnud ka kahe teise MM-tiimiga, vastas prantslane: “Kas me ei peaks kõigiga läbi rääkima?“

Fourmaux on optmistlik ja usub, et on valmis varsti ka MM-tiitli nimel võitlema. Hetkel on Fordi sõitja MM-sarjas viies, vahe liidri Thierry Neuville`iga on viis etappi enne hooaja lõppu 44 punkti.

„Ka see aasta pole veel [tiitliheitlus] läbi. Ei või iial teada. Mõelge, kui mul on tõesti väga hea aasta lõpp, võib kõike juhtuda. Kavatseme ka sel aastal lõpuni võidelda,“ lausus Fourmaux ja lisas: “Võib-olla olen valmis järgmisel või ülejärgmisel aastal. Siiski arvan, et oleme juba näidanud, et suudame olla MM-tiitli kandidaadid.“

MM-sari jätkub sel nädalavahetusel Soome etapiga.