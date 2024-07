DELFI PARIISIS | Tõnu Endrekson: saatsin Jüri Jaansonile kirja, et neljapaadiga on lõpp

„Ülehomme on neljapaadiga viimane sõit,“ lausus Endrekson võistluse järel. „Aitab. Vaim võib olla küll valmis, aga tunnen füüsiliselt... Muidu ütlevad noored, et millal peaks lõpetama, kuid siin ütlesid seda konkurendid, et mul on aeg lõpetada. Eestis noored veel nii kuklasse ei hinga, aga maailma noored ütlesid selle viisakalt ära.“