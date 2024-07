Kaspar Taimsoo: finaaliväärilist jalarammu paatkonnal ei jagunud

Olümpiapronks tõi aga välja, et sõitu oleks saanud pisut paremini planeerida. „Mehed oleksid võinud varem ära tabada, et sõit hakkab eest ära minema. Sõudmise keeli on see nii öelda dig deep, et varem oleks pidanud lõpu ülesehitamise protsessiga alustama,“ möönis Taimsoo, kuid tunnistas, et ekraanilt nähtu põhjal mingeid järeldusi teha on küüniline.