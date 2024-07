26. augutil algasid Pariisi olümpiamängud. Riike esindavad sportlased on Pariisis või teel sinna. Suuremahulised ettevalmistused on läbi viidud nii vastuvõtva riigi kui ka iga osaleja riigi ning seda esindavate sportlaste poolt. Elevil on kindlasti ka suursponsorid, kelle jaoks on nende poolt toetatud sportlaste edu niivõrd mastaapsel ja prestiižsel spordiüritusel kõrgel kohal.