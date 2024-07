Jorgen Rikberg jätkab Viimsis ka järgmisel hooajal

Jorgen Rikberg: „Viimsisse jäämine oli minu jaoks loomulik valik mitmel põhjusel. Esiteks Viimsi tugev kogukonnatunne ja koostöövalmidus on omadused, mis mind väga kõnetavad. Olen alati soovinud end siduda tiimiga, kus tunnen, et koos suudame enamat, kui üksinda. Minu isiklikud eesmärgid hõlmavad enesetäiendamist, et saaksin enda mängu viia uuele tasemele, näidata individuaalselt paremaid tulemusi ja mis kõige tähtsam, aidata meeskonnal võita. Meeskondlikult on minu eesmärk toetada ja innustada oma kaaslasi, et oleksime ebamugavad vastased ja võimelised hammustama ka suuremaid tiime. Soovin luua positiivse ja produktiivse õhkkonna, kus igaühel on võimalus särada ja oma tugevusi näidata.“