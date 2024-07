OTSEBLOGI PARIISIST | Kas Eesti sõudepaat pääseb seitsmendat olümpiat järjest A-finaali?

Kolmapäevasesse A-finaali jõuab kokku kuus neljapaati, neist viimased kaks selguvad esmaspäevases vahesõidus, kus Eesti võtab mõõtu Saksamaa, Norra, Rumeenia ja Šveitsiga. A-finaal sõidetakse kolmapäeval kell 13.26, B-finaali lähe on veerand tundi varem.

Eestil on pooleli vägev seeria, sest sel sajandil on alati mõni meie paat(kond) jõudnud kuue sekka ehk A-finaali. Seeriat alustas 2000. aastal ühepaadis Jüri Jaanson, alates 2004. aastast on kuue seas lõpetanud kahe- või neljapaadis istunud Tõnu Endrekson.