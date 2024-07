DELFI PARIISIS | Eesti neljapaat läheb B-finaali võitma. Raja: see on meil koos viimane sõit ja tahame jätta suhu hea maitse

Eestlased alustasid vahesõitu aeglaselt, mistõttu kahekilomeetrisest distantsist suurema osa oli nelik viiendal ehk viimasel kohal. Viimase 500 meetriga tõusid nad Rumeeniast mööda, aga sellest finaalipääsuks ei piisanud. Nii kulgesid mõlemad olümpiasõidud sarnase stsenaariumi põhjal. „Sõidupilt oli väga hea, aga see on mõttekoht, miks teised distantsi esimesel poolel eest lähevad,“ lausus Raja võistluse järel.

Kas tagantjärgi võinuks midagi teha teistmoodi, et algusega ei tuleks vahe sisse? „Sa võid loota, et keegi teistest paneb üle ja saab kangi. Kuid ilm polnud nii raske ja nad suutsid kiirust hoida. Aga see on hea küsimus, mida meie saanuks teisiti teha. Tõenäoliselt tunneme Eestis puudust tugevatest sparringpartneritest. Me täidame treeningplaani, kuid sõidame stopperiga võidu. Isegi kui sõidame võidu U23 või juunioritega ning anname neile paadipikkuse ette, siis tunne ja tempo on teine,“ arutles sõudja.