Lennukis surnud Eesti laskmise pikaaegse entusiasti poeg: magamine on viimane asi, mis praegu pähe tuleb

Tema poeg Aleksi Leppä osaleb Pariisi olümpial õhupüssi 10 meetri võistlusklassis ja vabapüstoli 50 meetri harjutuses. Neist esimese kvalifikatsioon, kus ta teenis 627,8 punktiga 28. koha, on nüüdseks soomlasel seljataga. Võistluse ajal kandis ta isa mälestuseks käel leinalinti.

Leppä rääkis pärast Pariisi olümpiamängude avavõistlust oma viimaste päevast läbielamistest. Ta tunnistas, et tegu oli tema elu kõige raskema võistlusega, kus tulemusel polnud tema jaoks mingisugust kaalu.

„Sees on väga segased tunded. Tunnen heameelt, et saan Soome koondis olümpial esindada, kuid soovisin seda teha isa silme ees,“ sõnas Leppä. „Ta oli minu üle tõeliselt uhke. Ilma temata poleks ma siia jõudnud. Sellepärast kandsin ka leinalinti, soovisin selle võistluse isale pühendada. Tänan teda kogu töö eest, mida ta minu heaks on teinud.“