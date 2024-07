DELFI VIDEO | Euroopa Discgolfi Festivali võitjaks kroonitud Ricky Wysocki: see oli hullumeelne lahing!

Wysocki läbis kolm ringi tulemusega 32 alla par’i. Talle järgnesid Paul McBeth (–31), Joona Heinänen (–29) ja Kyle Klein (–26). Viienda kohaga üllatas 17-aastane eestlane Roland Kõur (–24).

„See oli hullumeelne! See oli klassikaline Ricky ja Pauli vaheline lahing. Oleme sellised näinud aegade jooksul mitmeid. Oli imeline näha, et ta surus mind oma mänguga kuni viimase hetkeni, sundides mind tegema võidu nimel häid viskeid. Ta on üks discgolf’i-ajaloo parimad mängijaid. Loodetavasti räägitakse ka minust kunagi nõnda,“ mõtiskles võidumees Wysocki.

Pärast 15. korvi kahanes Wysocki edu McBethi ees esmakordselt ühele viskele. Kas mängijal tekkis pähe mõtteid, et ta võib võistluse lõpuks suure edu käest anda?

„Loomulikult. Ta pani mulle surve peale. Ma teadsin, et pean sooritama häid viskeid, et sellest duellist võitjana välja tulla. Aga McBeth on juba selline mängija. Ta ei anna alla. Sa pead võidu ise välja teenima,“ vastas Wysocki.

